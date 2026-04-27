Більшість хворих — діти: епідситуація на Тернопільщині погіршується

У Тернопільській області зафіксували зростання захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19. Про це повідомив Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб за результатами епідеміологічного моніторингу станом на 27 квітня 2026 року.

За останні сім днів рівень захворюваності склав 348,7 випадків на 100 тисяч населення. Загалом захворіла 3551 особа, що на 11,7% більше, ніж тижнем раніше (3181 випадок).

Найбільше серед хворих — діти. Їх частка становить 59,5% (2113 осіб). Серед них 59,4% — школярі (1256 дітей). У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих дітей зросла на 16,5%, а школярів — на 17,5%.

Збільшилася і кількість госпіталізацій. За тиждень до лікарень потрапили 80 осіб, із них 50 дітей. Це на 40,4% більше, ніж тижнем раніше.

Щодо COVID-19, то за звітний період зареєстровано лише один випадок захворювання — у дитини. Це становить 0,03% від загальної кількості випадків ГРВІ.

У вірусологічній лабораторії провели 31 ПЛР-дослідження на респіраторну групу вірусів. У 4 випадках (12,9%) результати виявилися позитивними: зафіксовано риновірус та аденовірус.

Фахівці зазначають, що ситуація залишається контрольованою, однак закликають жителів області дотримуватися профілактичних заходів, особливо в період зростання захворюваності.