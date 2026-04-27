Майже два роки надії, – Ангелом додому повертається Михайло Стецяк з Тернопільщини

У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю, наш земляк Стецяк Михайло Михайлович на 58-му році життя загинув у Харківській області під час виконання бойового завдання. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Воїн вважався зниклим безвісти з 24 червня 2024 року. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Героя. Вічна памʼять і слава захиснику України!

