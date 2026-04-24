«Не маємо навіть чого поховати»: історія Валентини Гриняк, яку забрав російський обстріл Тернополя

Життя 87-річної Валентини Гриняк відібрав російський обстріл Тернополя 19 листопада 2025 року. Вона безслідно зникла після того, як ракета влетіла в її квартиру на шостому поверсі.



Валентина Гриняк народилася в селі Карначівка біля Тернополя. Працювала в Тернополі вчителькою, а згодом була завідувачкою бібліотеки у Центрі творчості для дітей та юнацтва. Останнім часом жила сама на шостому поверсі багатоквартирного будинку.



19 листопада 2025 року російська армія атакувала Тернопіль шахедами і балістикою. Близько 6.00 у дім Валентини влучила російська ракета. Снаряд ущент зруйнував квартиру. На місці ліжка виявили фрагмент ракети. Рятувальники так і не знайшли тіла Валентини. Факт її смерті встановлюватимуть через суд.



«Коли я побачила, що залишилося на місці квартири, зрозуміла, що ракета сюди влетіла, а верхні поверхи на неї впали. Від бабусі і її кота міг залишитися лише попіл, – розповіла онука Наталія. – Бабуся приготувала собі місце на кладовищі біля чоловіка, а ми не маємо навіть чого поховати. Вона постійно казала: «Наталю, я так помирати не хочу».



Валентина Гриняк була вдовою, дітей не мала. Дуже любила свого кота.



«Вона була тіткою мого тата, але я її називала бабусею. Ми були близькими, постійно зідзвонювалися. Бабуся була дуже прив’язана до свого кота. Він для неї був, як мала дитина. Прокидалася до нього ночами, коли просив їсти. Переживала, що з ним буде, якщо з нею щось станеться. Так вони разом і загинули», – сказала Наталія.



Вона згадує Валентину оригінальною, яскравою і творчою. Жінка не виходила з дому без макіяжу, любила гарно вдягнутися. Вміла знайти спільну мову з іншими. У своєму віці мала багато сил і не нарікала на здоров’я.



У Валентини Гриняк залишилися два племінники, троє двоюрідних онуків та інші родичі.

