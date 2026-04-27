Рятують кажанів, які постраждали через вирубку під час «сезону тиші» у Тернополі

До реабілітаційного центру «Печера» доправили травмованих кажанів, які постраждали внаслідок падіння дерева у Тернополі. Про інцидент повідомили на сторінці організації в соцмережах.

За словами зоозахисників, дерево, в якому жили тварини, зрубали, і воно впало разом із ними. У результаті кажани зазнали травм і потребують допомоги фахівців.

Особливе обурення викликає те, що подібні роботи проводять у період так званого «сезону тиші» — часу, коли дикі тварини виводять потомство і будь-яке втручання в їхнє середовище заборонене. Саме в цей період кажани активно використовують дерева як укриття — ховаються у дуплах, тріщинах кори або відпочивають на гілках.

Фахівці наголошують, що кажани занесені до Червона книга України, а отже перебувають під охороною держави. Знищення їхніх місць проживання напряму впливає на виживання виду.

Наразі постраждалі тварини перебувають під опікою спеціалістів, які намагаються їх врятувати. Водночас у центрі наголошують: подібні випадки — це наслідок людської недбалості та ігнорування природоохоронних норм.

Екологи закликають дотримуватися обмежень у період «сезону тиші» та пам’ятати, що кожне дерево може бути домівкою для диких тварин.