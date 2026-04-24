У Шумську звільнений з полону Іван Дробоцький зняв свій портрет з Алеї надії

Сьогодні у Шумську на Алеї надії стало на один портрет менше — додому повернувся український військовий Іван Дробоцький, житель села Обич, повіомляють у міській раді.

Чоловік особисто зняв своє фото з алеї, яка присвячена захисникам, що зникли безвісти або перебувають у полоні. Цей момент став символічним свідченням його повернення з неволі.

Іван Дробоцький, 1980 року народження, потрапив у російський полон у серпні 2024 року. Його утримували на території рф, у місті Орськ, поблизу кордону з Казахстаном. Звільнити військового вдалося 6 березня 2026 року під час 73-го обміну полоненими.

Після повернення в Україну захисник проходив необхідну реабілітацію.

Особливо зворушливою стала зустріч у рідному селі Обич — односельці, рідні та друзі щиро привітали воїна, розділивши радість його повернення додому після тривалого полону.