Зупинилося серце захисника Миколи Вознюка з Тернопільщини

Шумська громада висловлює щирі співчуття та сумує з приводу смерті військовослужбовця Вознюка Миколи Володимировича, 1989 року народження, жителя села Руська Гута.



Дитинство та юність Миколи минули в рідному селі. Тут він закінчив школу, здобув посвідчення тракториста, дуже любив техніку. Рано втративши батьків, Микола присвятив себе допомозі сім’ї сестри, мав багато друзів, допомагав односельчанам.



На захист рідної землі став у липні 2024 року. Служив в складі механізованої бригади.



Микола вперше за час служби приїхав у відпустку. Його радо зустріли сестра, рідні та друзі. Та, на жаль, місяці служби у важких польових умовах підірвали здоров’я воїна. Серце Захисника зупинилося 26 квітня 2026 року, повідомляю міський голова Вадим Боярський.

Вічна пам’ять Герою!

Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Миколи Вознюка.

