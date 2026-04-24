Жінка влаштувала стрілянину на Тернопільщині

24 квітня у одному із сіл Кременецького району Тернопільської області пролунали постріли. На звуки, схожі на стрільбу, оперативно відреагував поліцейський офіцер громади, який перебував на території обслуговування.

Правоохоронець розпочав подворовий обхід, щоб встановити джерело небезпеки. Під час перевірки він виявив 59-річну місцеву жительку з гладкоствольною рушницею.

Як з’ясувалося, зброя належить її синові, якого на момент інциденту не було вдома. За словами жінки, вона здійснювала постріли вгору, аби відлякати хижих птахів, які нападали на домашню птицю.

Наразі поліцейські перевіряють, чи були оформлені всі необхідні дозвільні документи на зброю, а також умови її зберігання.

За фактом інциденту на жінку склали адміністративний протокол за ст. 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення — стрільба з вогнепальної зброї в населених пунктах.

У поліції наголошують: навіть із побутових мотивів використання вогнепальної зброї без дотримання вимог законодавства є небезпечним і тягне за собою відповідальність.