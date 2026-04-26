Частина Тернопільщини без світла через негоду
На Тернопільщині аварійні відключення через шквальний вітер: енергетики працюють у посиленому режимі.
У АТ «Тернопільобленерго» повідомили про складну ситуацію з електропостачанням на території області через сильний шквальний вітер.
За інформацією енергетиків, пориви вітру спричиняють падіння дерев і гілок безпосередньо на лінії електропередач. Унаслідок цього виникають обриви проводів та аварійні відключення світла в окремих населених пунктах.
Наразі оперативно-виїзні бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання всім споживачам.
У компанії закликають жителів області бути максимально обережними та дотримуватися правил безпеки:
- не наближатися до обірваних проводів, які лежать на землі або висять на деревах;
- не намагатися самостійно прибирати гілки з ліній електропередач, адже це смертельно небезпечно.
У разі виявлення обірваного дроту необхідно негайно повідомити до кол-центру «Тернопільобленерго» за номером 0-800-40-90-40.
Також споживачів просять із розумінням поставитися до роботи аварійних бригад, які ліквідовують наслідки негоди в складних умовах. Інформацію про відключення та орієнтовні терміни відновлення електропостачання можна дізнатися на офіційному сайті компанії.