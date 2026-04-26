Частина Тернопільщини без світла через негоду

На Тернопільщині аварійні відключення через шквальний вітер: енергетики працюють у посиленому режимі.

У АТ «Тернопільобленерго» повідомили про складну ситуацію з електропостачанням на території області через сильний шквальний вітер.

За інформацією енергетиків, пориви вітру спричиняють падіння дерев і гілок безпосередньо на лінії електропередач. Унаслідок цього виникають обриви проводів та аварійні відключення світла в окремих населених пунктах.

Наразі оперативно-виїзні бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання всім споживачам.

У компанії закликають жителів області бути максимально обережними та дотримуватися правил безпеки:

не наближатися до обірваних проводів, які лежать на землі або висять на деревах;

не намагатися самостійно прибирати гілки з ліній електропередач, адже це смертельно небезпечно.

У разі виявлення обірваного дроту необхідно негайно повідомити до кол-центру «Тернопільобленерго» за номером 0-800-40-90-40.

Також споживачів просять із розумінням поставитися до роботи аварійних бригад, які ліквідовують наслідки негоди в складних умовах. Інформацію про відключення та орієнтовні терміни відновлення електропостачання можна дізнатися на офіційному сайті компанії.