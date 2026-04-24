«Гріх бути бідним»: у Тернополі проведуть масштабний форум про фінансову незалежність

26 квітня 2026 року в Українському домі Перемога у Тернополі вперше в Україні відбудеться масштабний захід – Форум фінансової свободи під гаслом «Гріх бути бідним на своїй рідній землі», присвяченого фінансовій грамотності та економічній незалежності.

Ініціатором події є Всеукраїнське об’єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця». Співорганізаторами виступають Тернопільська міська рада та Асоціація жінок України «Дія.Тернопіль».

Організатори наголошують: у сучасних умовах фінансова свобода є основою інших прав і можливостей, а рівень фінансової грамотності напряму впливає на стійкість держави.

У програмі форуму — обговорення ключових питань управління фінансами як на рівні держави, так і кожної родини. Зокрема, йтиметься про стратегічне фінансове планування, культуру інвестування, пенсійну реформу, а також сучасні інструменти медичного і пенсійного страхування. Окремо учасники зосередяться на психологічних та етичних аспектах фінансової незалежності.

Гасло заходу — «Гріх бути бідними на своїй рідній землі». Організатори переконані, що Україна має значний потенціал, а головне завдання — навчити громадян ефективно використовувати власні ресурси для підвищення добробуту.

Очікується, що Форум фінансової свободи стане платформою для розвитку фінансової культури та зміцнення позицій Тернополя як одного з центрів фінансової просвіти в Україні.

