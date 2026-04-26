Шквальний вітер пошкодив будинок на Чортківщині

У селі Біла Чортківської громади сильний шквальний вітер пошкодив житло місцевої жительки. Про це повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько.

За його словами, на місці оперативно відреагували відповідальні служби. До ліквідації наслідків негоди долучилися староста села Богдан Божагора та начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Чортківської міської ради Віталій Фик.

Міська влада запевнила, що постраждалій допоможуть відновити дах будинку.

Нагадаємо, сьогодні Тернопільщину накрила негода. В області зафіксовано шквальні пориви північно-західного вітру швидкістю до 25–30 м/с. Через це масово падають дерева та гілля, що ускладнює рух транспорту та створює небезпеку для мешканців.

Складною залишається і ситуація з електропостачанням. В АТ «Тернопільобленерго» повідомляють про аварійні відключення світла в окремих населених пунктах. Причина — падіння дерев і гілок на лінії електропередач, що призводить до обривів проводів.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.