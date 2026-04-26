Шквальний вітер валить дерева на дороги Тернопільщини: понад 80 виїздів дорожників за кілька годин

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області попереджають водіїв про небезпеку на дорогах через негоду.

Сьогодні область накрили шквальні пориви північно-західного вітру, швидкість якого сягає 25–30 м/с. Через це дерева та гілля масово падають на проїжджу частину та узбіччя.

Станом на 15:00 підрядні організації вже 84 рази виїжджали для ліквідації наслідків буревію на мережі державних автошляхів. У службі зазначають, що перешкоди вдалося оперативно прибрати, і ускладнення руху не допущено.

Дорожники наголошують, що забезпечення безперебійного проїзду залишається одним із ключових пріоритетів навіть під час складних погодних умов.

Водночас водіїв закликають бути максимально уважними:

  • не залишати автомобілі на узбіччях під деревами;
  • уникати зупинок поблизу лісосмуг;
  • обережно рухатися на ділянках із сильним вітром.

У разі, якщо ви стали свідком падіння дерев на дорогу, просять повідомляти дорожні служби за телефоном +380673544383.

