Пластуни очистили частину Горині: з річки витягнули понад десять мішків сміття

На Тернопільщині провели екологічну акцію з очищення річки Горинь. Ініціативу реалізували пластуни станиці Вишнівець, які прибрали одну з ділянок водойми.

З води вдалося витягнути значну кількість відходів — пластик, скло та бляшанки. Загалом учасники акції назбирали понад десять мішків сміття.

Як зазначає Лариса Борсук, Горинь є не лише географічним об’єктом, а важливою частиною екосистеми. Річка бере початок на Поділлі, протікає через Україну та Білорусь і впадає у Прип’ять, формуючи одну з ключових водних артерій Полісся. Вона відіграє важливу роль у збереженні біорізноманіття, водного балансу та екологічної рівноваги регіону.

Екоакція у Вишнівці показала, що навіть невелика група людей може зробити відчутний внесок у збереження довкілля. Водночас це нагадування про проблему забруднення водойм, яка виникає через людську недбалість.

Фахівці наголошують: кожна залишена пляшка чи пакет зрештою опиняється у воді, завдаючи шкоди природі та здоров’ю людей.

Екологи закликають дотримуватися простих правил — не залишати сміття після відпочинку, сортувати відходи та долучатися до природоохоронних ініціатив. Адже чисті річки — це основа безпечного та здорового майбутнього.