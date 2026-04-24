Дорожній саботаж у Бережанах: вантажівки скеровують їхати через центр міста

У Бережанах зафіксували випадки пошкодження та можливого навмисного переміщення дорожніх знаків, які позначають тимчасовий об’їзд для транспорту.

Про інцидент повідомив міський голова Бережан Ростислав Бортник на своїй сторінці у Facebook. За його словами, невідомі особи або позбивали знаки «Тимчасовий об’їзд», або змінили їх розташування таким чином, щоб вантажівки могли потрапляти в центральну частину міста.

«Наскільки треба любити своє місто, щоб позбивати знаки тимчасового об’їзду або поміняти їх місцями, щоб направити фури в центр», — зазначив очільник громади.

Наразі обставини інциденту з’ясовуються. Місцева влада закликає мешканців повідомляти про подібні випадки та не втручатися в організацію дорожнього руху, оскільки це може створювати небезпеку для водіїв і пішоходів.