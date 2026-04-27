У Тернопільській області засудили адміністратора Telegram-каналу про ТЦК

Підволочиський районний суд Тернопільської області ухвалив угоду про визнання винуватості та визнав місцевого жителя винним за ч.1 ст.114-1 КК України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Слідство встановило, що у травні–червні 2025 року чоловік через Telegram-канал, який мав понад 3 тисячі підписників, публікував інформацію про переміщення та місця перебування військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на території Тернопільської області. За даними обвинувачення, ці публікації дозволяли ухилянтам уникати мобілізаційних заходів.

Правоохоронці задокументували щонайменше кілька таких повідомлень, після чого у лютому 2026 року чоловіка викрили під час обшуку.

У межах досудового розслідування між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості. Чоловік повністю визнав провину та погодився з обставинами справи.

Суд призначив йому 5 років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік. Також на нього покладено обов’язки періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за кордон без дозволу.

Окремо суд ухвалив конфіскувати мобільний телефон, який використовувався для публікації повідомлень, у дохід держави.