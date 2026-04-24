14:49 | 24.04.2026
У Шумську зустрінуть воїна, який повернувся з полону

24 квітня о 15:30 у місті Шумськ на площі Героїв Майдану відбудеться особлива подія — зустріч із українським військовим Іваном Дробоцьким, жителем села Обич, який повернувся з російського полону 6 березня 2026 року.

Захисника урочисто привітають у центрі громади. Місцевих жителів закликають прийти на площу, щоб гідно зустріти Героя, висловити вдячність за його мужність та підтримати у важливий момент повернення додому.

Очікується, що зустріч стане символом єдності та вдячності всіх, хто чекав і вірив у повернення воїна.

