У Байковецькій громаді з 1 травня зростуть тарифи на проїзд: нові ціни

У Байковецькій громаді з 1 травня 2026 року запроваджують нові тарифи на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

Як повідомили у Байковецькій сільській територіальній громаді, рішення ухвалив виконавчий комітет сільської ради після звернення перевізника ФОП Королика А.Б. Причиною перегляду вартості стало суттєве зростання цін на паливно-мастильні матеріали. Подані розрахунки також перевірила незалежна аудиторська фірма, яка надала позитивний висновок.

Нові тарифи діятимуть, зокрема, на маршруті №19/1 «Дубівці – Байківці».

Зміни також стосуються маршрутів №19/2 «Гаї-Шевченківські – Тернопіль» та №19/3 «Охримівці – Шляхтинці – Байківці».

У громаді наголошують, що підвищення тарифів є вимушеним кроком для забезпечення стабільної роботи перевізників.