Буревій у Підгороднянській громаді: пошкоджені електролінії та повалені дерева

У Підгороднянській громаді повідомили про наслідки негоди, яка вирує в області 26 квітня.

Через сильні пориви вітру в селах громади зафіксовано падіння дерев, а також обриви електроліній.

Місцева влада запевняє, що ситуація перебуває під контролем: усі відповідні служби поінформовані та вже працюють над ліквідацією аварійних ситуацій.

Жителів закликають зберігати спокій та дотримуватися елементарних правил безпеки. Зокрема, по можливості залишатися вдома, адже існує ризик падіння дерев, гілок, елементів покрівель та інших конструкцій.

Також рекомендують подбати про безпеку власного транспорту та не залишати його під деревами чи ненадійними спорудами.