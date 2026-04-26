Аварія на трасі Тернопіль — Львів: вантажівка перекрила частину дороги

На Тернопільщині сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. За інформацією патрульної поліції області, аварія трапилася на 32 км автодороги М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, поблизу міста Зборів.

За попередніми даними, у ДТП перекинулася вантажівка, яка частково перегородила проїжджу частину. Рух транспорту ускладнений.

На місці працюють патрульні, які організували реверсне регулювання руху.

Водіїв закликають бути уважними на цій ділянці дороги, дотримуватися ПДР та враховувати обмеження руху.