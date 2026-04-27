На війні загинув захисник Андрій Маринюк з Тернопільщини

І знов втрата, знову безжально забране ворогом життя справжнього Українця, Воїна, Героя, Добровольця …



Dідданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність біля н.п. Миколаївка Краматорського району Донецької області загинув 23 квітня 2026 року головний сержант МАРИНЮК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ, 1981 року народження, уродженець та житель Скала-Подільської територіальної громади, повідомляють у Чортківській РДА.



Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Захисника.



Нехай світлою буде памʼять про кожного Героя, який поклав на вівтар Вітчизни найдорожче – своє життя!

