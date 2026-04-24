Тернопільщина втратила захисника Івана Роговського

 18 квітня помер військовослужбовець Іван РОГОВСЬКИЙ, 1980 року народження, житель села Жизномир, повідомляють у Бучацькій міській раді.
Іван Роговський проходив службу на посаді електрика автомобільного відділення взводу матеріального забезпечення, сумлінно виконуючи свої обов’язки та забезпечуючи належну роботу техніки і підрозділу.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам. Розділяємо ваш біль та смуток у цей важкий час.
Світла пам’ять про Івана Роговського назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав.

