На Чортківщині вітер позносив дахи

Через шквальний вітер, що вирував протягом майже усієї неділі, 26 квітня, на території Чортківської громади зафіксовано кілька пошкоджень житлових будинків, господарських споруд та обриви ліній електропередач.

Вчора начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Віталій Фик разом зі старостами сіл працювали над оперативною фіксацією (де можливо – відразу ж ліквідацією) наслідків негоди. На цей час підтверджено пошкодження 4 об’єктів – по два у селах Горішня Вигнанка та Біла.

Вже розпочала роботу спеціальна комісія, до складу якої увійшли фахівці відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту , муніципальної інспекції та контролю за паркуванням ДАБК, старости сіл та офіцер-рятувальник ДСНС. Комісія виїжджатиме на місця для складання актів обстеження. Згодом кожен зафіксований випадок вивчатимуть на засіданні комісії ТЕБ та НС, де розглядатимуть варіанти надання допомоги власникам постраждалого майна.

Мешканців Чортківської громади, чиє майно зазнало ушкоджень внаслідок негоди, просимо звертатися з письмовою заявою до Центру надання адміністративних послуг Чортківської міської ради. Це необхідно для офіційного візиту комісії та оформлення акту фіксації руйнувань.