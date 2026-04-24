Смертельне падіння на будівництві: деталі трагедії під Тернополем

23 квітня у селі Байківці Тернопільського району сталася смертельна трагедія під час будівельних робіт. Загинув чоловік 1963 року народження.

Як повідомляють у поліції, швидку допомогу та правоохоронців викликав син загиблого. З’ясувалося, що батько допомагав йому з підсобними роботами на об’єкті незавершеного будівництва.

Під час робіт чоловік перебував на другому поверсі. У якийсь момент він став на дерев’яну дошку, втратив рівновагу та впав на бетонну поверхню. Внаслідок сильного удару головою отримані травми виявилися несумісними з життям — чоловік помер на місці події.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Попередньо йдеться про нещасний випадок.

Правоохоронці вкотре наголошують на необхідності дотримання правил безпеки під час виконання будівельних робіт, особливо на висоті.