Смертельна пожежа у Козові: чоловік загинув у власному будинку

23 квітня у селищі Козова Тернопільського району сталася смертельна пожежа в житловому будинку. У результаті загинув чоловік 1973 року народження.

Як повідомляють правоохоронці, повідомлення про загоряння надійшло на спецлінію поліції близько 19:46 від місцевої жительки, яка помітила пожежу в будинку сусіда.

На місце події прибули рятувальники та поліцейські. Після локалізації пожежі працівники служби з надзвичайних ситуацій зайшли до приміщення, де виявили бездиханне тіло господаря.

За попередньою інформацією, чоловік мав проблеми зі здоров’ям. Ймовірно, через необережне поводження з вогнем загорілося ліжко, що спричинило пожежу та сильне задимлення оселі. Фахівці припускають, що потерпілий задихнувся чадним газом.

Остаточну причину смерті встановлять після проведення судово-медичної експертизи.

Правоохоронці вкотре закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та бути обережними у поводженні з відкритим вогнем.