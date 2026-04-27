Як швидко поповнити рахунок Kyivstar у ПУМБ

Київстар — один із найпопулярніших операторів України, який пропонує якісні послуги мобільного зв'язку та інтернету. Щоб завжди мати змогу телефонувати й залишатися онлайн, важливо швидко переказати кошти з картки на телефон із миттєвим зарахуванням. Якщо потрібно поповнити Київстар через ПУМБ – зробити це можна легко й без зайвих кроків. Для клієнтів ПУМБ така функція вже доступна в банківському застосунку, тож поповнення мобільного рахунку займає мінімум часу.

Як проходить поповнення рахунку в застосунку ПУМБ

Для мобільного рахунку Київстар поповнення відбувається миттєво, якщо користуватися мобільним застосунком ПУМБ. Щоб переказувати кошти онлайн без комісії, достатньо відкрити застосунок на смартфоні, перейти в розділ «Платежі» на головному екрані та вибрати пункт «Поповнення мобільного». Після цього в першому полі потрібно ввести номер телефону. Для більшої зручності можна скористатися окремим розділом «Мій номер», щоб уникнути ручного введення номера телефону та одразу перейти до оплати.

Далі потрібно вибрати картку для списання коштів, зазначити суму поповнення та підтвердити платіж. У такий спосіб для оператора Київстар поповнення рахунку без комісії відбувається швидко та зручно. Окрім цього, у застосунку ПУМБ доступне автопоповнення рахунку і передбачені персональні бонуси для клієнтів.

Додаткові зручності поповнення Київстар в ПУМБ

Для зручності в застосунку передбачений окремий розділ «Шаблони». З його допомогою можна швидко поповнювати рахунки абонентів, телефони яких були збережені раніше, і не вводити щоразу вручну один і той самий номер. Ще один спосіб пришвидшити процес — перелік контактів із телефона, розташований нижче розділу «Шаблони». Завдяки цьому легко знайти номер потрібного абонента й заощадити час під час поповнення рахунків за допомогою застосунку ПУМБ. Так само зручно можна виконувати такі операції й тоді, коли користувач перебуває за межами України, адже такі операції також доступні в застосунку.

