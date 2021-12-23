На Тернопільщині дитина помстилась сусіду, бо він вбив його кота

У Чортківському районі малолітній хлопчик кинув грудку землі у вікно сусіда, оскільки вважав, що той вбив його кота. Через це судили батька дитини.

Про це йдеться у постанові Бучацького райсуду, повідомляють Тернопільські події.

У суді батько хлопчика розповів, що його син признався йому, що дійсно кинув грудкою у вікно сусіду, пояснив свій вчинок тим, що сусід напередодні забив кота, якого дитина любила. На даний час він не може цього довести, оскільки в поліцію не звертався, проте вважає, що він жорстоко повівся з твариною.

Що стосується поведінки сина, то він з ним розмовляв і запевняє, що більше такого не повториться. Просить суворо не карати та врахувати, що шкоди син сусідові не завдав.

Суд закрив справу проти батька хлопчика, обмежившись усним зауваженням.