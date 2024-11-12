Хвилина мовчання на честь Володимира ФОМЕНКА

Володимир ФОМЕНКО, 48-річний захисник України, загинув 16 липня 2022 року в Часовому Яру на Донеччині.



Народився Володимир 16 квітня 1974 року в сім’ї військовослужбовця. Він здобув вищу освіту і працював начальником вимірювальної лабораторії в “Тернопільміськтеплокомуненерго”.



У 2014-2015 роках уже був учасником бойових дій в зоні АТО. 24 лютого 2022 року Володимир знову став на захист України в складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.



Він служив старшим навідником гранатометного взводу, брав участь у боях на Вугледарському напрямку.



Побратими згадують його як людину, що вміла знайти вихід із найскрутнішої ситуації. “Спокій, цілеспрямованість та холодний розум воїна дивували всіх,” – кажуть вони.



За свій подвиг Володимир ФОМЕНКО посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.



Володимир залишив маму Зою Трохимівну та брата Дмитра. Його поховали 22 липня 2022 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища у Тернополі.

За інф. Тернопільської міської ради