На Тернопільщині 48% кандидатів до Сил оборони — жінки

Тернопільщина лідирує за кількістю жінок серед кандидатів до лав Сил оборони України, котрі звернулися до центрів рекрутингу, — 48% від усіх охочих в області.

Слідом розташувалися Чернівецька (44%) та Чернігівська (39%) області. Тоді як у середньому по країні частка жінок становить 19% серед усіх кандидатів через центри рекрутингу.

У пресслужбі нагадали, що Центри рекрутингу української армії пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях: ЗСУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба та СБУ.

Та зауважили, що надання консультаційних послуг здійснюється за принципом конфіденційності. Також важливо поінформувати, що у центрах рекрутингу не роздають повістки.