Це історія про силу та незламність 19-річної Анастасії Тернавської з Херсонської області. Дівчина пережила страшний обстріл, втрату близької людини, численні операції та довгий шлях відновлення.

Спочатку вона проходила лікування у Херсоні, а згодом — у Тернополі, де її лікуючим лікарем також став херсонець Олександр Журавльов.

Попри все пережите, Анастасія продовжує боротися, мріяти і планує допомагати іншим.

Свою історію дівчина розповіла «Погляду».

Про себе

— Розкажи трохи про себе.

Анастасія:

Мені 19 років, я з Херсонської області, села Чорнобаївка. Закінчую 4 курс Херсонського базового медичного фахового коледжу, влітку отримую диплом.

Після навчання планую вступати на спеціальність «Терапія та реабілітація».

Свій шлях у медицині спочатку обрала під впливом родини — і мама, і брат усе життя пов’язані з цією сферою. Але після власного досвіду поранення зрозуміла, що хочу розвиватися саме в реабілітації.

Побувавши у багатьох відділеннях — хірургії, травматології, опіковому, нейрохірургії, реабілітації — я усвідомила, що реабілітація — це моє. Саме там приходить розуміння, що неможливе стає можливим. Я хочу допомагати людям повірити в себе і зробити той самий «неможливий» крок.

Втеча з окупації

— Де ти була на початку повномасштабної війни?

Анастасія:

На початку повномасштабного вторгнення я була вдома, у Чорнобаївці. Після прильоту ракети біля нашого будинку в серпні я виїхала з окупації сама — мені тоді було 15 років. Їхала через Василівку в Запорізькій області до Вінниці.

Після деокупації Херсона одразу повернулась додому до сім’ї. На жаль, мама тоді не змогла виїхати зі мною.

День, який змінив усе

— Розкажи, що сталося в день обстрілу.

Анастасія:

Я постійно займалась спортом, бігала зранку. Цей день пам’ятаю повністю, ніби це було вчора.

6 жовтня 2025 року ми з мамою, нашим знайомим Віктором і моїм псом Амуром пішли бігати на стадіон. Було близько 6 ранку, і приблизно о 6:40 почався обстріл.

Ми вирішили йти в укриття. Обходили спорткомплекс: попереду бігла мама з собакою, я йшла за нею і говорила телефоном з братом, позаду був Вітя. І раптом — вибух за 3–4 метри від мене.

Вітя встиг прикрити мене собою. На жаль, він загинув одразу.

Мене відкинуло вибуховою хвилею. Потемніло в очах. Я зрозуміла, що не можу бігти — лише повзти. Телефон вилетів з рук, але брат усе чув.

Я повзла до мами, щоб привести її до тями. Вона була в ступорі. Потім ми побачили Вітю — він ще подавав ознаки життя, але почалися конвульсії…

Ми намагались викликати допомогу. Я подзвонила у швидку, другу-військовому, поліції. Обстріл тривав ще приблизно 10 хвилин.

Я не розуміла, що з моєю ногою — чи її відірвало, чи це перелом. Ми з мамою зупиняли кровотечу повідком собаки, бо турнікета в той день я не взяла.

Я пам’ятаю, як сказала мамі: «Напевно, це буде протез».

Шлях до життя

Приїхали швидка і медеваки. Мене поклали на ноші. Дорогою лікарі постійно говорили зі мною, щоб я не втратила свідомість.

Я дуже просила врятувати мою ногу.

Прокинулась уже під час операції — лікарі зашивали живіт. Була пробита діафрагма, уламки в печінці.

Операція тривала майже цілий день. Ніч була дуже важка.

Потім почався довгий шлях лікування:

5 операцій у Херсоні

місяць лікування там

потім Тернопіль — півтора місяця в нейрохірургії і ще місяць реабілітації

далі знову операції та відновлення

Загалом — близько 8 операцій.

Про найважче

— Якою була найважча мить?

Анастасія:

На другу неділю після поранення, коли пройшов шок, прийшла реальність.

Я постійно себе звинувачувала: «А якби ми не пішли…» Було дуже важко морально. Я плакала до лютого.

Було страшно — чи буду ходити, чи відновиться нерв, як виглядатиме моє тіло. Я завжди любила естетику, а тепер звикаю до змін.

Особливо важко було говорити з батьками Віті… У нього залишилась маленька донька.

Лікування у Тернополі

— Як тобі допомогли лікарі?

Анастасія:

В нейрохірургічному відділення КНП «Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні» мені стало значно легше. Після операції почали рухатися пальці, потім стопа.

Мені зробили операцію на нерв і дермопластику.

Лікарі тут — земляки, дуже добре ставляться. Я почувалась, як удома. Про мене дбали, як про свою дитину.

Мій лікуючий лікар — Олександр Феліксович Журавльов. Він допоміг організувати подальшу реабілітацію.

Реабілітація і відновлення

— Як проходить відновлення зараз?

Анастасія:

Зараз усе добре. Я вже ходжу, навіть потрохи бігаю.

Чотири місяці я майже не вставала і думала, що ніколи не піду нормально. Але фізичні терапевти творять дива.

Коли повернулась на реабілітацію вдруге — мені сказали, що я дуже добре відновилась.

Про підтримку

— Що допомогло тобі вистояти?

Анастасія:

Моя сім’я, оточення і я сама. Я розумію, яку велику роботу зробили лікарі та реабілітологи — і хочу відновитись максимально.

Про втрати і вдячність

Анастасія пережила не лише поранення, а й втрату людини, яка врятувала їй життя.

«Той день забрав життя людини, завдяки якій було врятовано моє».

Про сьогодні

Сьогодні Анастасія мріє повернутися до повноцінного життя, завершити навчання і працювати у сфері реабілітації — допомагати іншим проходити той шлях, який вона вже подолала сама.

А поруч із нею — її пес Амур, якому після поранення ампутували лапу. Але він вже знову бігає.

Про відновлення і наступні етапи

— Скільки часу потрібно на відновлення?

— Який наступний етап лікування?

Анастасія:

Я не можу сказати точно, скільки часу займе відновлення — лікарі кажуть, що це довго, але все дуже індивідуально. Дуже сподіваюсь, що вдасться відновитися якнайшвидше, орієнтовно розраховую на рік, а далі вже буду дивитись по ситуації.

Попереду ще кілька етапів лікування. Потрібна операція на вуха в Дніпрі, оскільки є дві перфорації барабанної перетинки, які самі не зростаються — через це є проблеми зі слухом.

Пізніше, влітку, планується пластична операція — через схильність шкіри до рубцювання будуть намагатися прибрати рубці.

Після цього зніматимуть стержень з ноги.

Також ще будуть амбулаторні втручання і тривале відновлення, особливо через те, що стопа поки що не повністю відновила свою функцію — нею потрібно постійно займатись і працювати над реабілітацією.

Звернення до людей

— Що б ти сказала людям, які зараз проходять через подібне?

Анастасія:

Я б сказала — це не кінець. Навіть якщо зараз здається, що життя розділилось на «до» і «після» і вже ніколи не буде так, як раніше — це правда, але це не означає, що буде гірше. Буде інакше.

Дайте собі час. Не вимагайте від себе швидкого відновлення — ні фізичного, ні морального. У такі моменти нормально боятися, злитися, втрачати віру, але важливо не залишатися в цьому назавжди.

Просіть допомоги, якщо важко. І тримайтесь за будь-які дрібниці, які дають сили: люди, слова, спогади, навіть просто бажання знову жити нормально.

І головне — ви сильніші, ніж вам здається. Просто зараз це важко відчути. Бог не дає складнощів, які людина не може подолати.

Як Анастасію змінила ця історія

— Як би ти описала себе після всього пережитого?

Анастасія:

Я стала глибшою. Більш чутливою до себе і до інших. Почала більше цінувати прості речі — здоров’я, спокій, можливість рухатись, жити без болю.

Я не стала ідеальною чи безстрашною — в мені досі є страхи, сумніви, іноді слабкість. Але разом із цим з’явилась внутрішня стійкість, яку вже складно зламати.

Я навчилась не здаватися в моменти, коли хочеться опустити руки. І, мабуть, найважливіше — я знайшла сенс допомагати іншим, бо знаю, як це — проходити через біль і відновлення.

Спілкувалася Надія Греса