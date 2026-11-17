На Щиті додому повертається молодий воїн, захисник, який тривалий час вважався зниклим безвісти.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 07 листопада 2023 року в ході евакуації поранених, від підриву на протитанковій міні поблизу н.п. Роботине Пологівського району Запорізької області, загинув старший солдат ШМИГЕЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 2002 року народження, уродженець села Дзвинячка Мельнице-Подільської територіальної громади. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!