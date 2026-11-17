Вісім ворожих БпЛА рухаються з Хмельниччини на Тернопільщину: область під загрозою атаки

На території Тернопільської області зафіксували три ворожі безпілотники. Ще вісім БпЛА перебувають на Хмельниччині та рухаються в напрямку нашої області.

Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

За його словами, загалом у повітряному просторі України наразі фіксують близько 70–80 ворожих цілей. За даними моніторингових каналів, їхній вектор руху спрямований на західні області.

Загроза для Тернопільщини зберігається протягом доби та залишається особливо високою.

Тарас Пастух закликав жителів області відповідально реагувати на сигнали повітряної тривоги, не нехтувати правилами безпеки та перебувати в укриттях до оголошення відбою.