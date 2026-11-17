Під час ворожого обстрілу загинув захисник Петро Незнайко з Тернопільщини
Збаразький міський голова Роман Полікровський сповіщає про загибель земляка — старшого матроса Петра Незнайка, 1988 року народження.
Мужній захисник України загинув 13 листопада на Херсонщині під час ворожого обстрілу.
Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним воїна. Нехай Всемилостивий Господь допомагає пережити цю непоправну втрату.
Зустріч Героя відбудеться у Сквері Героїв завтра, 18 листопада, о 13:00.
Маршрут траурного кортежу пролягатиме через село Чернихівці.
Після спільної молитви колона попрямує до рідної оселі Петра в село Зарубинці, а звідти — до церкви Святого Івана Богослова, де відбудеться парастас.
Чин похорону — 19 листопада об 11:00.
Просимо прийти та гідно вшанувати воїна, який у березні 2022 року став на захист кожного з нас.
Вічна пам’ять і слава Герою!