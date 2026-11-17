Мужній захисник України загинув 13 листопада на Херсонщині під час ворожого обстрілу.

Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним воїна. Нехай Всемилостивий Господь допомагає пережити цю непоправну втрату.

Зустріч Героя відбудеться у Сквері Героїв завтра, 18 листопада, о 13:00.

Маршрут траурного кортежу пролягатиме через село Чернихівці.

Після спільної молитви колона попрямує до рідної оселі Петра в село Зарубинці, а звідти — до церкви Святого Івана Богослова, де відбудеться парастас.

Чин похорону — 19 листопада об 11:00.

Просимо прийти та гідно вшанувати воїна, який у березні 2022 року став на захист кожного з нас.