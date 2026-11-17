Під час ранкової повітряної атаки на Тернопільщині зафіксували 34 ворожі безпілотники. Уламки російських БпЛА впали в кількох місцях у Кременецькому та Чортківському районах. Є пошкодження приватної будівлі.

Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

За його словами, ранкова повітряна тривога в області тривала майже чотири з половиною години. На кількох локаціях зафіксували падіння уламків безпілотників типів «Гербера-2» та «Герань-2».

На місця виїжджали екіпажі ДСНС, щоб вжити необхідних заходів безпеки.

На одній із локацій пошкоджено приватну будівлю. На інших місцях значних руйнувань не зафіксували. Інформації про постраждалих не надходило.

Наразі повітряний простір Тернопільщини чистий. Водночас Тарас Пастух попередив, що протягом доби загроза російських атак залишається підвищеною, та закликав жителів області бути пильними й вчасно переходити в укриття.