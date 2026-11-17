У Тернополі триває дронова атака, під час якої працює протиповітряна оборона. У місті оголосили жовтий рівень тривоги. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Він закликав жителів під час повітряної загрози та роботи ППО не перебувати на відкритому просторі й вулиці.

Якщо установа, до якої прийшли люди, зачинена під час тривоги, міський голова радить знайти найближче укриття.

Також Сергій Надал попередив, що жовтий рівень тривоги може бути тривалим, тому тернополянам варто підготуватися до можливих аварійних відключень: зарядити телефони та павербанки, зробити запас води.

Мешканців закликають дотримуватися правил безпеки та берегти себе.