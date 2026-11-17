У Тернополі поліцейські затримали 29-річну жінку, яка намагалася винести з магазину неоплачений товар. Коли продавці зачинили двері торгового закладу та вимагали повернути викрадене, вона дістала розкладний ніж і почала їм погрожувати. Після цього жінка втекла з пакетом товару.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

На лінію 102 звернулися працівники одного із мережевих маркетів. Вони повідомили, що невідома жінка погрожувала їм ножем і вимагала відчинити двері магазину.

Як встановили правоохоронці, перед цим жінка зайшла до торгового закладу, брала з полиць різні товари та ховала їх у пакет. Її дії помітила працівниця магазину, яка стежила за відвідувачкою через камери відеоспостереження.

Щоб зупинити жінку, продавці замкнули двері зсередини та натиснули тривожну кнопку. Коли вони вимагали повернути товар, відвідувачка дістала з кишені куртки розкладний ніж і почала погрожувати працівникам, вимагаючи випустити її.

Особу жінки правоохоронці встановили. За інформацією поліції, 29-річна тернополянка раніше неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців через майнові злочини. Її розшукали та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили жінці про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає від восьми до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.