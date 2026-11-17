Ураження Кримського мосту стало результатом багатотижневої операції, яка складалася із семи етапів. Її розробили та координували Служба безпеки України спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, українські військові кілька тижнів поетапно знищували російські системи протиповітряної оборони, радари, засоби радіоелектронної боротьби та інші визначені об’єкти, щоб дістатися до основної цілі.

«Наші воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені об’єкти на шляху до фінальної цілі», – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, на фінальному етапі операції українські військові застосували різні види озброєння. Зокрема, «Паляниці» уразили автомобільну частину мосту, а ракети «Нептун», дрони «Рута» та FP-5 «Фламінго» – залізничну частину.

Серед засобів, які використовували під час усієї операції, президент також назвав Dovbush, «Вендета», Da Vinci, «Січень», MICH 2000, «Рута», «Паляниця», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламінго» та Р-360 «Нептун».

Особливу увагу глава держави звернув на застосування ракети FP-5 «Фламінго». За його словами, українські воїни здійснили кероване ураження, а зв’язок із засобом ураження зберігався до останніх секунд.

Ураження Кримського мосту стало продовженням українських атак на цю переправу. У ніч проти 17 листопада рух мостом зупинили після повторної атаки. У мережі оприлюднили кадри пошкоджень, на яких видно руйнування автомобільної арки.