У Тернополі 16 листопада 2026 року помер ветеран Тернопільського національного медичного університету, кандидат медичних наук, доцент кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією Василь Гаргула. Йому було 85 років.

Про смерть науковця та педагога повідомили в Тернопільському національному медичному університеті.

Василь Денисович Гаргула народився 21 червня 1941 року. У 1968 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа».

Він присвятив своє життя медицині, науковій діяльності, освіті та рідному університету. Колеги згадують його як мудрого наставника й педагога, який щедро ділився знаннями та досвідом і зробив вагомий внесок у розвиток університету.

Ректорат і профком ТНМУ висловили співчуття рідним, близьким, колегам та учням покійного.

Світла пам’ять про Василя Денисовича Гаргулу назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав і поважав.