Апеляційну скаргу Вячеслава Зінченка, засудженого до довічного ув’язнення за вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, розглядатиме Тернопільський апеляційний суд. Таке рішення 17 листопада ухвалив Верховний Суд України, перенаправивши справу зі Львівського апеляційного суду.

Про це повідомила адвокатка Зінченка Діана Кара на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, 17 листопада у Верховному Суді відбулося засідання щодо визначення суду, який розглядатиме апеляційну скаргу. Сторона захисту не заперечувала проти передання справи до найближчого за територіальним розташуванням апеляційного суду.

«Сторона захисту вважає, що не може слухатися дана справа у Львівському апеляційному суді у зв’язку з тим, що наявні фактичні певні питання. Відповідно, суд ухвалив рішення, яким перенаправив слухання даної справи з Львівського апеляційного суду до Тернопільського апеляційного суду», – сказала Діана Кара.

Адвокатка також зазначила, що захист погоджується з таким рішенням і продовжує представляти інтереси Вячеслава Зінченка. Інша його захисниця, Лариса Криворучко, також повідомила про рішення Верховного Суду.

Раніше донька Ірини Фаріон Софія Особа пояснювала, що майже всі судді Львівського апеляційного суду вже брали участь у розгляді справи на стадії досудового розслідування, тому не можуть розглядати апеляцію.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

Ірину Фаріон застрелили ввечері 19 липня 2024 року неподалік її будинку у Львові. Невідомий вистрілив у мовознавицю та втік. Потерпілу госпіталізували з вогнепальним пораненням голови, однак попри зусилля медиків врятувати її не вдалося.

25 липня 2024 року у Дніпрі затримали 18-річного Вячеслава Зінченка, якого підозрювали у вбивстві. Згодом справу перекваліфікували. Йому інкримінували умисне вбивство, пов’язане з виконанням громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне поводження зі зброєю.

Під час досудового розслідування призначили понад 60 експертиз, допитали понад 1500 людей та опрацювали записи з камер відеоспостереження.

Обвинувальний акт передали до суду 26 грудня 2024 року. 1 жовтня 2026 року Шевченківський районний суд Львова визнав Вячеслава Зінченка винним у вбивстві Ірини Фаріон та призначив йому довічне позбавлення волі.

Тепер законність цього вироку перевірятиме апеляційна інстанція – Тернопільський апеляційний суд.