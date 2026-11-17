Рівненщина протягом ночі та ранку перебувала під масованою атакою російських безпілотників. На тлі повітряної загрози місцеві жителі зафіксували, як із російських БпЛА скидали листівки. Про це повідомила народна депутатка Соломія Бобровська.

Вона закликала жителів бути уважними та не наближатися до підозрілих предметів, зокрема уламків безпілотників і боєприпасів.

У разі виявлення таких предметів необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити поліцію або ДСНС. Не можна торкатися знахідок, переміщувати їх чи намагатися самостійно оглянути.

Окремо депутатка застерегла від переходу за посиланнями, розміщеними на листівках, сканування QR-кодів та взаємодії з невідомими контактами.

За словами Соломії Бобровської, росія використовує подібні матеріали для залякування населення, поширення дезінформації, збору персональних даних або вербування громадян.

Людей закликають не поширювати неперевірену інформацію та не піддаватися на провокації.