Вищий антикорупційний суд (ВАКС) та його Апеляційна палата частково скасували арешт майна Олега Нагірного, завідувача Підволочиського сектора обслуговування платників Тернопільської державної податкової інспекції. Йдеться також про майно його дружини. Апеляційний суд скасував арешт половини майна, яке було зареєстроване на праві власності.

Про це повідомляє «Слово і діло».

21 вересня 2026 року слідчий суддя ВАКС наклав арешт на майно Олега Нагірного та його дружини Надії. До переліку увійшли земельні ділянки загальною площею майже 21 гектар у Тернопільській та Хмельницькій областях, автомобіль Volkswagen Caddy 2016 року випуску, два житлові будинки площею 59,5 та 21,7 квадратного метра, телятник площею 794 квадратних метри та причіп.

4 листопада Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила скаргу представника власниці майна Надії Нагірної.

«Апеляційну скаргу представника власника майна (Надії Нагірної – ред.) задовольнити частково. Ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21 вересня 2026 року скасувати в частині накладення арешту на 1/2 частини майна, яке зареєстроване на праві власності», – йдеться в судовому рішенні.

Таким чином, суд скасував арешт половини автомобіля Volkswagen Caddy, причепа, телятника, двох житлових будинків та земельних ділянок загальною площею 19,05 гектара.

Що відомо про справу податківців Тернопільщини

Нагадаємо, у вересні 2026 року НАБУ та САП викрили схему систематичного одержання неправомірної вигоди у Головному управлінні Державної податкової служби в Тернопільській області.

За даними слідства, до схеми були причетні заступниця начальника обласного управління та керівник одного з територіальних підрозділів. Вони нібито вимагали гроші від місцевих підприємств за зменшення штрафних санкцій за результатами податкових перевірок.

Протягом весни-літа 2026 року, за версією слідства, податківці отримали від представника двох підприємств неправомірну вигоду на загальну суму 75 тисяч євро.

У червні вони також зажадали від іншої компанії 11,5% від суми бюджетного відшкодування ПДВ, яке перевищувало 14,6 мільйона гривень. Під час передачі грошей через посередника правоохоронці викрили злочин.

Раніше ВАКС узяв під варту заступницю начальника ГУ ДПС у Тернопільській області Марію Мельник. Альтернативою визначили заставу майже 3 мільйони гривень. Після її внесення підозрювана вийшла із СІЗО, однак суд поклав на неї низку процесуальних обов’язків, зокрема носіння електронного браслета та заборону спілкуватися з іншим підозрюваним і свідками.