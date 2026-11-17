Упродовж десяти місяців цього року територіальні громади Тернопільської області отримали 447,1 млн грн податку на нерухомість. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, обсяг надходжень зріс на 56,9 млн гривень.

Фізичні особи – громадяни поповнили бюджети громад на майже 245 млн грн, демонструючи відповідальне ставлення до фінансування потреб своїх населених пунктів. Юридичні особи сплатили ще 202,1 млн гривень.

ГУ ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність платникам за сумлінність і нагадує: своєчасна сплата податків – це інвестиція у комфорт і добробут кожного жителя області.

Нагадуємо, що дізнатися суму податку на нерухомість, який необхідно сплатити, можна на вебпорталі ДПС за допомогою онлайн-калькулятора: https://tax.gov.ua/calculator/realty. Переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті або у мобільному застосунку «Моя податкова».