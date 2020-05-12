У дизайнера з Тернополя Катерини Тимочко — нова колекція одягу (Фото)

Нову серію одягу “Принцеска” у соцмережах представила знана у Тернополі і далеко за його межами дизайнер Катерина Тимочко.

Серія “Принцеска” — це історії про життєрадісну, круглолицю лисичку, — розповідає про своє творіння Катерина Тимочко. — Вона любить цукерки і каву, спорт і веселощі і завжди носить свою корону. Вся серія в наявності. Гарний подарунок для себе чи близьких. Позитивний, веселий і зроблений руками. З любовю ♥️