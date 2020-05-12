16:08 | 12.05.2020
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Новини Тернополя 

У дизайнера з Тернополя Катерини Тимочко — нова колекція одягу (Фото)

Irena 0 Views Прокоментуй!

Нову серію одягу “Принцеска” у соцмережах представила знана у Тернополі і далеко за його межами дизайнер Катерина Тимочко.

  • Серія “Принцеска” — це історії про життєрадісну, круглолицю лисичку, — розповідає про своє творіння Катерина Тимочко. — Вона любить цукерки і каву, спорт і веселощі і завжди носить свою корону. Вся серія в наявності. Гарний подарунок для себе чи близьких. Позитивний, веселий і зроблений руками. З любовю♥️

 

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