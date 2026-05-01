Понад 50 дронів атакували Тернопіль: щонайменше 10 поранених

У Тернополі 1 травня зафіксовано масштабну атаку дронів-камікадзе. За попередніми даними, над містом перебувало понад 50 «шахедів», мешканці чули більше 20 вибухів, повідомляє тернопільський міський голова Сергій Надал.

Відомо про влучання у промислові та інфраструктурні об’єкти. На місцях працюють усі відповідні служби.

Станом на зараз повідомляється про щонайменше 10 поранених. Серед постраждалих є люди у важкому стані. Усім надається необхідна медична допомога. Інформації про загиблих наразі немає.

Через пошкодження інфраструктури частина мікрорайонів міста залишилася без електроенергії. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

У місті також можуть залишатися небезпечні уламки збитих дронів. Рятувальники з Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликають жителів не наближатися до підозрілих предметів і не торкатися їх.

Особливо важливо попередити дітей: будь-які знайдені уламки можуть становити смертельну небезпеку. У разі виявлення підозрілих предметів слід негайно телефонувати за номером 101.

Мешканців закликають зберігати обережність і дбати про власну безпеку.