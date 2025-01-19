На війні загинув Сергій Похна з Тернопільщини

В Заліщицьку громаду знову прийшла сумна звістку, повідомляє міська рада.

17.01.2025 року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини в районні ведення бойових дій біля населеного пункту Звірове Покровського району Донецької області загинув солдат Похна Сергій Ярославович 1971 року народження, житель міста Заліщики.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Воїна. Низько схиляємо голову перед світлою пам’яттю загиблого Захисника. У скорботі та молитві вшановуємо пам’ять вірного сина України.

Жодними словами не вгамувати пекучий біль втрати та не загоїти рани в душі.

Світлий спомин про земляка залишиться в наших серцях.

Вічна пам’ять Герою України. 🕯️🇺🇦

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