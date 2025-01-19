18 січня 2025 року у Львові відбувся благодійний аукціон «Єдність у серцях, добро в діях!». Захід став прикладом неймовірної єдності та небайдужості українців, які докладають зусиль для підтримки наших Захисників.

Аукціон розпочався з благословення отця Юрія, настоятеля Храму Успення Пресвятої Богородиці. Також було урочисто освячено автомобілі, які найближчим часом відправлять на фронт.

Одними з помітних лотів стали дві унікальні вишиті сумки з борщівськими мотивами. Їх створила тернопільська волонтерка та мисткиня Майя Юркевич.

•Світла сумка була продана за 100 000 грн.

•Чорна з яскравими квітами — за 25 000 грн.

Завдяки активній участі небайдужих вдалося зібрати загальну суму — 2 402 600 грн.

Організатори заходу висловлюють щиру подяку кожному, хто долучився: учасникам, меценатам і волонтерам. Кожна гривня стане внеском у нашу спільну мрію — Перемогу України.

Разом ми сила, здатна змінювати майбутнє!

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