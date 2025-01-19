Одним із перших пішов боронити Україну. Памʼяті Героя Миколи Мельничука з Тернопільщини

Микола МЕЛЬНИЧУК народився 25 грудня 1998 році в м. Збараж, в багатодітній сім’ї. В 2002 році сім’я переїхала в с. Влащинці, де і зараз проживає. Упродовж 2008-2012 років навчався у Збаразькому ліцеї Тернопільської обласної ради.

Був відповідальним, чесним та працьовитим, а також добрим, щирим та справедливим. Вчителі та вихователі завжди згадують про нього як про «теплий промінчик сонечка», а згодом на фронті він отримав позивний «Сонечко».

24 лютого 2022 року, коли весь народ піднявся на захист суверенних кордонів нашої держави, Микола не зміг залишитись осторонь. Одним із перших пішов боронити Україну. Воював у складі 110 окремої механізованої бригади ім. генерала-хорунжого Марка Безрука. Виконував бойові завдання на Донеччині.

За мужність та героїзм отримав ряд нагород:

– «Славетний Хрест» із рук Валерія Залужного;

– почесна відзнака (медаль) «За оборону Авдіївки»;

-відзнака Президента України (медаль) «За оборону України».

За словами побратимів, був майстерним та мужнім воїном, користувався повагою та авторитетом, його енергія та завзятість заряджала та гуртувала колектив. Був щирим, відвертим, доброзичливим, надійним товаришем, завжди намагався у всьому допомогти.

19 січня 2024 року, під час виконання службових обов’язків, загинув внаслідок штурмових дій, влучання авіаційних бомб, артилерійських та мінометних обстрілів біля населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області, повідомляє Лановецька міська рада.

Микола віддав своє безціне життя за свободу та незалежність України.