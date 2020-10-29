Щодо ситуації із виявленими печатками ДВК в Тернопільській ТВК, розповів Ігор Процик

ЩОДО СИТУАЦІЇ ІЗ ВИЯВЛЕНИМИ ПЕЧАТКАМИ ДІЛЬНИЧНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ В ПРИМІЩЕННІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТВК Відповідно до частини 19 статті 36, а також ч. 6 ст.73 та ч. 6 ст. 253 Виборчого кодексу України та прийнятої Постанови ЦВК від 10 серпня 2020 року №174 “Про Порядок виготовлення, передачі, зберігання та використання печаток територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів”, а саме пункту 11 цієї Постанови – дільнична виборча комісія не пізніш як на 5 день після офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів передає власну печатку до відповідної міської (міста без районного поділу), районної в місті, селищної, сільської виборчої комісії, що її утворила, про що складається відповідний акт!

А в пункі 12 цієї Постанови йде мова про те, що в даному випадку, Тернопільська міська ТВК не пізніш як на 10 день після офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів має передати печатки дільничних виборчих комісій на зберігання до Тернопільської міської ради, про що складається акт у двох примірниках, один з яких залишається у Тернопільській міській раді, інший – у територіальній виборчій комісії.

Щодо відповідальних, то згідно пункту 17 Постанови ЦВК №174 відповідальним за збереження печатки виборчої комісії є голова відповідної виборчої комісії, в разі його відсутності – заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступника – секретар комісії!

Щодо правової кваліфікації даній ситуації, то її мають дати правоохоронні органи.

Але виходячи із відомих подробиць ситуації із ЗМІ, можна припустити, що вказівка про передачу печаток ДВК відповідно Тернопільській міській ТВК до встановленого терміну такої передачі печаток згідно Виборчого кодексу України та Постанови ЦВК, можливо була віддана з Тернопільської міської ТВК. Директор Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» Ігор Процик