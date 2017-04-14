Затяжна справа смертельного ДТП на Тернопільщині: розгляд апеляції втретє перенесли

Апеляційний суд Тернопільської області втретє не зумів розглянути кримінальну справу по обвинуваченні жителя Шумського району у вчинені смертельного ДТП.

В лютому 2016 року Юрій Золотун, перебуваючи за кермом автомобіля в стані алкогольного сп’яніння, збив на смерть мешканця Шумська Олександра Бойка. Як йдеться в матеріалах справи, в крові водія виявили 3,2 проміле алкоголю.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63606035

В Олександра Бойка сиротами стали четверо дорослих доньок. Самотніми залишились старенькі батьки загиблого.

Від травня минулого року справу розглядав Шумський районний суд. Аж у грудні райсуд виніс свій вирок. Юрія Золотуна визнано винним. Йому присуджено 7 років тюрми та сплати по 200 тис. гривень на користь батьків та доньок загиблого.

Не погоджуючись з таким вироком, усі сторони подали апеляції. У прокуратурі та родина Олександра Бойка вважають вирок за м’яким. Відповідно, вимагають 8 років реального терміну. Юрій Золотун апелює на неповноту судового розгляду, невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи. Також вважає, що були істотні порушення судом вимог кримінального процесуального закону та занадто суворе покарання.

Крім того, як зазначено у вироку, Юрій Золотун визнає, що їхав п’яним за кермом Мерседес-Бенц Спрінтер, але не визнає, що він винен в смертельному ДТП. Доза алкоголю в його крові була сильніша в понад п’ятнадцять разів допустимої, та винуватець стверджує, що стан сп’яніння був не значним.

Обвинувачений покладає вину в ДТП на Олександра Бойка. Бо вважає, що загиблий, їдучи на велосипеді, сам різко повернув під колеса автомобіля, коли оминав вибоїну на обочині. Проте, як встановив суд за висновками поліції, в тому числі і за фотографіями, на узбіччі чи на проїжджій частині дороги на місці ДТП не було вибоїн, як і не було слідів гальмування буса, яким їхав Юрій Золотун. При цьому на слідчому експерименті встановлено, що водій автомобіля міг побачити велосипедиста на віддалі 70 метрів, оминути його за умови, якщо був би тверезим.

Варто зазначити, що для районного центру ця справа набула широкого резонансу. Кожне засідання суду відвідували кілька десятків людей в підтримку родини загиблого.

На час розгляду справи обвинуваченому було призначено домашній арешт від восьмої вечора до восьмої ранку. Втім, він його не дотримувався. 19 січня цього року Юрія Золотуна поліція Шумська застала в місцевому розважальному закладі у пізній вечірній час.

До цієї кримінальної справи не одноразово приділяли увагу тернопільські ЗМІ. А нещодавно і кілька сайтів поширили інтерв’ю з Юрієм Золотуном. У протиріч тому, що в суді він не визнав своєї вини в загибелі людини, через сайти він признається, що таки винен.

– Я щиро співчуваю родині Олександра, я наголошую, що визнаю себе винним, але кожен українець має право на справедливий суд і сподіваюся, що апеляція це моє право забезпечить, – з інтерв’ю Юрія Золотуна на одному з анонімних сайтів Тернополя.

Тож в підсумку автор інтерв’ю робить висновок, що винуватця ДТП варто пожаліти, бо він має двох неповнолітніх дітей, визнає вину і начебто просить пробачення.

Втім, ні в суді першої інстанції, ні в матеріалах апеляції повного визнання вини та прохання про милосердя винуватець смертельного ДТП не зазначає. Лише опосередковано висловлює свій жаль через інтернет, що ніяк не може бути аргументом для суду і тим паче для родини Олександра Бойка.

Розгляд апеляційних скарг уже втретє переноситься. Напередодні 15 березня, першої спроби розглянути апеляції, Юрій Золотун змінює адвоката. Відповідно, останній просить час для ознайомлення з матеріалами справи. А на наступне засідання, яке мало би відбутись через тиждень, новий адвокат не з’являється по стану здоров’я.

Третя спроба апеляційного розгляду мала би відбутися 12 квітня. Цього разу засідання перенесли у зв’язку з відсутністю представників прокуратури, які вели цю справу.

Наступний розгляд призначено на 4 травня. При цьому немає впевненості, що колегія суддів зуміє розглянути всі матеріали в один день.

Крім того, в судовому процесі, який триває понад рік, адвокати обвинуваченого вже неодноразово находили причини не з’являтися в попередньо призначений час. В Шумському районному суді в Юрія Золотуна їх було двоє. Але раз по раз могли по одному не прийти – засідання переносилось.

Відтак, винуватець ДТП вже рік не несе покарання, навіть за порушення домашнього арешту. Зі сторони його адвокатів наче зумисне затягується справа. А в інтерв’ю в жалісливій формі визнає вину, хоча перед судом таким себе не бачить.

Назар Наджога