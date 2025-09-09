Тернополяни проситимуть Сергія Надала допомогти, тому йдуть під міську раду
10 вересня о 9:00 біля Тернопільської міської ради на вул. Листопадова, 5, мешканці будинку за адресою Тарнавського, 7 проведуть мирну акцію протесту. Люди, які більше ніж 10 років тому вклали свої кошти у квартири в цьому будинку, досі не мають права власності та стикаються з серйозними проблемами, пов’язаними з комунальними послугами.
Цей будинок, який досі не введено в експлуатацію, став джерелом численних труднощів для мешканців, які не можуть отримати належних умов для проживання. Вони звертаються до місцевих органів влади з проханням пришвидшити процедуру введення будинку в експлуатацію та знайти конструктивний шлях вирішення цієї проблеми.
Основні вимоги учасників акції:
-
пришвидшити процес введення будинку в експлуатацію;
-
налагодити конструктивний діалог між мешканцями, забудовником та міською радою для вирішення питань щодо прав власності та комунальних послуг.
Дата та час: 10 вересня, 9:00
Місце проведення: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 5 (біля будівлі Тернопільської міської ради).
Мешканці будинку сподіваються, що акція приверне увагу до їх проблеми та допоможе знайти шляхи її вирішення.