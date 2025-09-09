росія атакувала людей на Донеччині під час отримання пенсій: понад 20 загиблих

Росія в черговий раз продемонструвала свою цинічність та жорстокість, завдавши авіаудар по селищу Ярова на Донеччині. Вибухи пролунали саме в той момент, коли мирні мешканці отримували свої пенсії. За попередніми даними, більше 20 людей загинули, а багато інших зазнали травм.

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, вже прокоментував подію, підкресливши, що це чергове підтвердження системного терору проти цивільного населення України. Він наголосив, що цей акт насильства вимагає рішучої реакції міжнародної спільноти та невідворотного покарання для винних.

“Цей авіаудар — ще одна частина великого терору, який Росія здійснює проти мирних громадян України. Ми не можемо стояти осторонь, і міжнародна спільнота повинна відреагувати негайно. Ці злочини не можуть залишатися безкарними!” — заявив Лубінець.

Зараз рятувальники та місцеві органи влади працюють над ліквідацією наслідків атаки та наданням допомоги постраждалим. Водночас, українська влада продовжує наполягати на рішучій міжнародній реакції, закликаючи до посилення санкцій проти Росії та притягнення винних до відповідальності.

Терор проти мирних жителів України триває, але ми продовжуємо боротися за справедливість і життя наших людей.