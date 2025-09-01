На Тернопільщині відзначили 225-річчя храму та 325-річчя парафії в селі Прошова

31 серпня 2025 року парафія Успіння Пресвятої Богородиці села Прошова Великобірківського деканату відзначила два знакових ювілеї – 225 років від часу заснування храму та 325 років з часу утворення парафії. Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Володимир Фірман з нагоди свята очолив Архиєрейську Божественну Літургію.

Співслужили архиєреєві декан Великобірківський о. Михайло Піняга, парох храму о. Михайло Рудак та священники навколишніх парафій. До храму прибуло чимало вірних, щоб у молитві подякувати Богові за дар присутності Церкви в їхньому селі протягом століть.

У проповіді владика Володимир звернув увагу на євангельське читання про зустріч Ісуса з багатим юнаком, підкресливши, що справжній мир і повнота життя можливі лише тоді, коли серце людини повністю належить Богові:

“Ми бачимо людину, яка виконує заповіді і чинить добро, але не знаходить спокою. Чому? Бо її серце прив’язане до багатства. Сьогодні Господь закликає кожного з нас: “Іди за Мною”. Цей заклик потребує радикального рішення – довіритися Богу повністю, не залишаючи місця для прив’язаності до матеріального чи тимчасового. Якщо серце наше зайняте чимось іншим, окрім Бога – ми не зможемо Його наслідувати”.

Єпископ наголосив на важливості духовної пильності, зокрема в умовах війни, коли серця багатьох наповнює страх і втома:

“Сьогодні Господь є особливо близько до кожного з нас. У випробуваннях, болі, втраті – Він поруч. І тільки Бог здатний зцілити наше серце та дати справжній мир. Усе інше – марнота. Лише Бог є змістом і метою нашого життя”, – підкреслив владика, цитуючи святого Августина: “Неспокійне серце наше, доки не спочине в Тобі”.

Він також пригадав роль храму в житті вірних:

“У цьому храмі протягом століть люди хрестилися, сповідалися, приймали Пресвяту Євхаристію, укладали подружжя. Це місце присутності Бога. Саме тут ми маємо доступ до Святих Таїнств, які живлять і освячують нашу душу. Тут ми чуємо заклик Ісуса: “Іди за Мною””.

Особливим моментом святкування стало освячення двох нових ікон – святого Григорія Богослова і святої Вероніки. Як розповів парох парафії о. Михайло Рудак, ці ікони були історично частиною храму, але були втрачені під час історичних потрясінь. Згідно з архівними матеріалами, святині було відтворено та повернуто до храму. Їх придбано коштом агрофірми “Медоброри”.

На завершення святкувань відбулося освячення води.